Farmaci rubati nell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari, l'Ordine degli Infermieri: "Azione di verifica nei confronti dei nostri iscritti coinvolti"

Massimo rigore disciplinare nei confronti degli infermieri coinvolti nell'inchiesta sui presunti farmaci rubati all'Istituto Oncologico 'Giovanni Paolo II' di Bari. Ad annunciare un'azione di verifica con gli organismi preposti, dei comportamenti degli Infermieri è il presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Bari, Saverio Andreula.

"Quello che emergerebbe dai resoconti giornalistici - commenta if presidente Andreula - è oggetto di inchiesta giudiziaria che farà il suo corso. L'Ordine Provinciale degli Infermieri di Bari, dal suo canto, ha già attivato tutte le azioni di verifica dei comportamenti degli infermieri coinvolti. La prima sospensione dall'attività professionale è stata già decretata per l'Infermiera in servizio ed altri provvedimenti sono in corso di attuazione nei riguardi di altri infermieri in quiescenza che si conferma risultano iscritti all’Ordine Provinciale degli Infermieri".

Sarà compito degli organismi disciplinari dell'Ordine procedere con eventuali provvedimenti nei confronti degli indagati. "All autorità giudiziaria il compito di accertare le eventuali responsabilità degli indagati anche se dobbiamo stigmatizzare, senza se e senza ma, quanto sarebbe accaduto all'Oncologico di Bari - aggiunge Andreula - Come sempre poche 'mele marce' offuscano il lavoro quotidiano di centinaia di migliaia di infermieri in tutta Italia. Una professione che continua ad essere mortificata sul piano del suo riconoscimento valoriale, costretta a fare i conti con continui episodi di violenza all'interno delle strutture sanitarie".