L'appalto 'pilotato' e le liste dei Pisicchio per le assunzioni: "Così si assicuravano ritorno sui voti"

Una gara d'appalto da 5 milioni e mezzo di euro, aggiudicata dal Comune di Bari nel 2019, i cui esiti sarebbero stati 'pilotati' attraverso "un patto corruttivo" che sarebbe stato messo in atto "con l'intermediazione" dei fratelli Pisicchio. E' questo uno degli episodi al centro dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Bari e condotta dalla Guardia di Finanza, che mercoledì scorso ha portato all'arresto di cinque persone, tra cui l'ex assessore regionale Alfonsino Pisicchio e suo fratello Enzo (detto Roberto), entrambi finiti ai domiciliari. Le accuse sono, a vario titolo, di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L'appalto 'pilotato' al Comune

La gara finita sotto la lente degli investigatori riguarda, in particolare, l'affidamento esterno delle attività di supporto alla gestione e riscossione volontaria e coattiva delle imposte (Tarsu, Tares, Tari, Ici e Imu) e che secondo la Procura di Bari sarebbe stata 'condizionata', sin dalla stesura dello stesso bando (attraverso il Rup del procedimento, il dirigente comunale Francesco Catanese, tra gli indagati finiti ai domiciliari) in modo da favorire nell'aggiudicazione la Golem Plus srl (in Rti con altre società) dell'imprenditore Giovanni Riefoli (anch'egli ai domiciliari, con altri capi di imputazione nella stessa inchiesta), considerato "in stretta relazione" con i fratelli Pisicchio. In cambio, Catanese avrebbe ricevuto per l'assunzione della moglie in una delle imprese dello stesso Riefoli. "La condotta - scrive nell'ordinanza la gip Ilaria Casu - veniva posta in essere grazie al contributo agevolatore dei Pisicchio, consistita nell'assicurare Enzo Pisicchio i contatti e lo scambio di informazioni relative all'andamento della gara" tra Catanese e Riefoli, e "nell'intervenire al fine di consentire" a Catanese e a un altro un altro componente della commissione (cui era stato promesso un impiego per il figlio, prospettiva poi non realizzata) "di ottenere da Riefoli le utilità" promesse. Agli dell'inchiesta ci sono conversazioni e scambi di messaggi relativi ai contatti tra Enzo Pisicchio, Riefoli e Catanese e anche tra Catanese e Alfonsino Pisicchio, che dimostrebbero, secondo l'accusa, "l'interesse" dei Pisicchio agli esiti della gara.

Le 'liste' dei Pisicchio e le assunzioni

In cambio del loro ruolo, i Pisicchio avrebbero ottenuto delle utilità. Una di queste, sarebbe stata "l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del Riefoli, mediante le quali lo stesso rendeva possibile un finanziamento illecito del partito Iniziativa Democratica da parte di Bv Tech e Progesi". Ma, scrive ancora la gip, i Pisicchio avrebbero ottenuto anche dal Riefoli la promessa "di assumere alle dipendenze delle sue imprese alcune persone indicate dai fratelli Pisicchio e da questi scelte tra coloro che erano legati da rapporti di parentela o amicizia o che avrebbero potuto assicurare il voto ad Alfonsino Pisicchio alle successive elezioni regionali del 2021". In particolare, in relazione alla vicenda dell'appalto 'pilotato' al Comune di Bari, Riefoli si sarebbe impegnato ad "assumere parte delle persone indicate dai fratelli Pisicchio alle dipendenze della Golem Plus, per essere impiegate nell'esecuzione del servizio gestione tributi". "Subito dopo l'aggiudicazione della gara, è iniziata la fase del "reclutamento", nel corso della quale - si legge ancora nell'ordinanza - sono stati registrati continui e sistematici contatti tra Enzo Pisicchio e Riefoli, durante i quali si sono accordati sulle assunzioni che avrebbero dovuto avere preliminarmente "l'approvazione" di Alfonsino Pisicchio". Secondo le accuse, i nominativi delle persone da assumere "erano contenuti in liste stilate ed approvate da Alfonsino Pisicchio, interpellato, di volta in volta, dal fratello Enzo". Nel corso di una perquisizione eseguita nel luglio 2020 nell'ufficio di Alfonsino Pisicchio, nella sede della sua segreteria politica, gli investigatori rinvengono proprio una di queste presunte liste, composta da 13 candidati. Secondo quanto poi emerso dalle indagini, "dieci persone che comparivano nelle liste trovate in possesso di Alfonsino Pisicchio venivano collocate nelle società del Riefoli", di cui sette proprio alla Golem Plus, che si occupava del servizio tributi e tre in un'altra azienda del Riefoli. Che fosse Alfonsino a decidere i candidati e che tale scelta fosse legata a un potenziale ritorno elettorale, per gli investigatori si evince anche da un'intercettazione ambientale agli atti, in cui Enzo Pisicchio parla con sua figlia:

""Alfonso poi è il solito 'no metti quelli che dico io' [..] non glielo ho detto a ... no percbé dice: 'questi non portano voti, io ho bisogno di essere eletto!'".

Tali assunzioni, conclude la gip Iaria Casu, "non trovano alcuna giustificazione razionale se non quella di ritenere che si trattasse della ricompensa dovuta al Pisicchio Alfonsino per il proprio intervento condizionante nella procedura di gara in corso. D'altro canto, le assunzioni assicuravano al politico un ritorno in termini di voti da parte delle persone assunte, tutte persone legate ai Pisicchio non solo da rapporti personali o di parentela ma anche di militanza all'interno del suo movimento politico".

Enzo Pisicchio "mandatario" di Alfonsino e il ruolo dell'ex assessore

Nell'ambito delle vicende al centro dell'inchiesta, un ruolo chiave è considerato quello di Enzo Pisicchio, considerato "intermediario e faccendiere nei rapporti, a vari livelli, tra funzionari della pubblica amministrazione - comunale e regionale - e imprenditori". Avrebbe svolto il ruolo "di mandatario di suo fratello Alfonsino, che gli delegava incontri in sua sostituzione" o che gli avrebbe impartito le indicazioni sulle persone da chiamare per le assunzioni. Alfonsino Pisicchio, coinvolto nell'indagine per la vicenda relativa all'appalto del Comune di Bari (con le accuse di corruzione e turbata libertà degli incanti), all'epoca dei fatti assessore regionale, avrebbe utilizzato, ritiene la gip "la sua influenza politica e le sue relazioni, tramite suo fratello Enzo, per una gestione clientelare del suo ruolo, con favoritismi per ottenere ritorni in termini di consenso elettorale". Nel motivare le esigenze cautelari, la giudice Ilaria Casu richiama anche l'incarico ricoperto da Pisicchio alla guida dell'Arti (lasciato proprio poche ore prima dell'arresto), e il suo impegno politico ancora ativo. "Le vicende esaminate - si legge ancora nell'ordinanza - hanno mostrato l'ampia capacità dei due indagati di sfruttare le relazioni costruite nel tempo tanto in ambito regionale che comunale per pilota re l'azione amministrativa e trame vantaggio personale". Elementi che "fanno emergere, in tutta evidenza, l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato a carico di Enzo e Alfonsino Pisicchio, anche in ragione del ruolo recentemente rivestito da Alfonsino Pisicchio all'interno dell'ente regionale A.R.T.I. e della sussistenza di occasioni prossime per condizionare l'agere della pubblica amministrazione".