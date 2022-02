Inchiesta ginecologo Miniello, sei donne ascoltate dal gip: "Palpeggiamenti e proposte di rapporti sessuali per curare virus"

Sei donne hanno confermato, dinanzi al gip di Bari, le accuse rivolte al ginecologo Giovanni Miniello, arrestato lo scorso 30 novembre poiché ritenuto responsabile di violenza sessuale su due pazienti nel corso di alcune visite. E' terminato l'incidente probatorio riguardante l'inchiesta che coinvolge Miniello.

Su richiesta dei pubblici ministeri, sei donne, sulle sedici che hanno presentato denuncia, sono state ascoltate dal gip in tre udienze. Le donne avrebbero raccontato di aver subito palpeggiamenti durante le visite ma anche di aver ricevuto proposte di rapporti sessuali per 'curare' il papilloma virus o come prevenzione per evitare il tumore dell'utero.