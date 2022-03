Nuova inchiesta sul ginecologo barese Miniello per presunti abusi sessuali: altre 4 donne denunciano il medico

Il medico era finito in manette a novembre 2021 con le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti di due pazienti durante alcune visite che avrebbero ricevuto proposte di rapporti sessuali per 'curare' il papilloma virus o per 'prevenire il cancro' all'utero