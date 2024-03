Inchiesta su infiltrazioni mafiose a Bari, la Prefettura valuta requisiti per ispezione al Comune

La Prefettura di Bari starebbe acquisendo i documenti necessari per valutare se sussistano i requisiti per disporre una ispezione sull'eventuale condizionamento della criminalità organizzata nel capoluogo pugliese. La notizia, secondo quanto riporta l'Ansa, è confermata da fonti della Prefettura barese.

Si tratta di un'attività scaturita dall'inchiesta coordinata dalla Dda di Bari, che lo scorso 26 febbraio ha portato a 130 arresti, facendo luce su un presunto intreccio tra mafia, politica e tessuto economico a Bari. Tra gli arrestati, esponenti del clan Parisi-Palermiti di Japigia e l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri insieme, accusato di aver 'trattato' con la criminalità per procacciare voti per l'elezione in Consiglio comunale della moglie Mari Lorusso (anche lei arrestata e posta di domiciliari) alle Amministrative del 2019.

L'inchiesta ha anche messo in luce l'influenza esercitata dal clan su alcune assunzioni nell'Amtab, l'azienda di trasporto pubblico locale partecipata del Comune (posta in amministrazione giudiziaria). All'indomani del blitz i parlamentari del centrodestra avevano chiesto al ministro dell'Interno Piantedosi di approfondire quanto stava emergendo in merito all'"infiltrazione mafiosa all'interno dell'Amministrazione comunale di Bari" e dell'Amtab. Al termine dell'incontro - spiegarono i parlamentari - il ministro aveva assicurato che avrebbe interessato gli uffici territoriali per "gli approfondimenti del caso".