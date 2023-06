Inchiesta per corruzione: arrestato il barese Marcello Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle Dogane

C'è anche il barese Marcello Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, tra le persone arrestate oggi nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Forlì, che ha portato complessivamente all'esecuzione di 34 provvedimenti cautelari. 52 anni, ex assessore M5s del Comune di Roma e attuale assessore all'ambiente della Regione Calabria, Minenna, come riporta ForlìToday, è stato sottoposto ai domiciliari.

Le misure detentive, eseguite su disposizione della Direzione Antimafia, hanno riguardato anche l'ex parlamentare forlivese della Lega Gianluca Pini, 50 anni e pubblici funzionari - indicati da fonti investigative con ruoli non apicali - della Prefettura di Ravenna, dell'Ausl Romagna, nelle forze dell'ordine.

I due filoni di indagine

Come spiega Forlitoday, l'indagine comprende due filoni di inchiesta, uno diretto al traffico internazionale di droga e l'altro a fenomeni corruttivi. In particolare, indagini su un traffico internazionale di droga avrebbero fatto emergere il presunto coinvolgimento di un imprenditore forlivese. Le successive indagini sull'imprenditore avrebbbero messo in luce - sempre secondo la Procura, come riporta il giornale - un rapporto di affari con un ex parlamentare forlivese, non più in carica dal 2018 e attualmente imprenditore. Secondo le accuse, tra l'imprenditore e l'ex parlamentare ci sarebbe stato un vero e proprio rapporto fiduciario, cementato da vicendevoli interessi finanziari, in cui ciascuno dei due avrebbe messo a disposizione dell'altro le "proprie capacità di interferenza illecita nei contesti nei quali si muovevano", spiega una nota della Procura.

E quindi l'imprenditore forlivese avrebbe messo in campo le sue conoscenze legate alla malavita albanese e al narcotraffico, mentre l'ex deputato avrebbe sfruttato "le conoscenze di alto livello maturate grazie all'incarico istituzionale in Parlamento per garantire la cura dei suoi interessi". Secondo la Procura è grazie a questa rete di rapporti che l'ex parlamentare avrebbe ottenuto un appalto milionario dall'Ausl Romagna per la fornitura di mascherine e dispositivi di protezione durante la pandemia di Covid, "attività per la quale non sussisteva alcuna specifica attitudine aziendale", viene rimarcato. In questo modo "lucrando sulla crisi pandemica". Nel suo caso vengono dunque contestati "comprovati rapporti corruttivi con appartenenti alle forze dell'ordine, un funzionario prefettizio e i vertici dell'Agenzia delle Dogane".

Il "pactum sceleris" tra Pini e Minenna

Secondo l'ipotesi accusatoria, come riporta Today.it, vi sarebbe stato uno "pactum sceleris" fra un ex parlamentare della Lega (dal 2006 al 2018), Gianluca Pini e l'allora direttore generale delle Dogane Marcello Minenna: secondo chi indaga Pini aveva promesso a Minenna di "accreditarlo all'interno della Lega in modo venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a Dg dell'Agenzia delle Dogane a seguito del cambio del governo. Minenna, continuano i pubblici ministeri,"accettava le promesse in cambio dell'asservimento della sua funzione pubblica", in particolare "alle richieste di Pini in occasione di importazione di merci" fra cui le mascherine al centro dell'inchiesta.