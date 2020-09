Inchiesta Nomine Asp in provincia di Foggia, chiesta archiviazione per il governatore Emiliano

E' stata chiesta l'archiviazione, dalla Procura di Foggia, per il governatore Michele Emiliano, accusato di atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine dei vertici dell'Asp di Chieuti, in provincia di Foggia.

A darne notizia è lo stesso governatore in una nota. I magistrati hanno chiesto l'archiviazione anche per l'ex assessore regionale Salvatore Ruggieri, Angelo Cera e suo figlio Napoleone, rispettivamente già deputato e consigliere regionale. Secondo le ipotesi investigative, in cambio della nomina del commissario dell'Asp, Angelo e Napoleone Cera avrebbero assicurato il loro sostegno al candidato sindaco di San Severo, Francesco Miglio, caldeggiato dal governatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho appreso dal mio difensore, Avv. Gaetano Sassanelli - scrive Emiliano - che in data odierna la Procura della Repubblica di Foggia, nella persona del Dr. Marco Gambardella, ha avanzato richiesta di archiviazione per l’ipotesi di reato che mi vedeva indagato con altre 3 persone, per insussistenza del fatto. E ciò in conseguenza degli elementi correttamente e lealmente acquisiti dalla Procura su mia indicazione, a seguito di attività difensiva. Ho dedicato tutta la mia vita alla difesa della legalità, prima da magistrato, poi da sindaco e ora da presidente di Regione. Ricoprendo ruoli istituzionali è inevitabile essere sottoposti a verifica da parte della magistratura. E proprio in quel lavoro della magistratura sta la garanzia di tutti i valori in cui credo. Ecco perché invito tutti ad avere fiducia nella Giustizia” conclude Emiliano.