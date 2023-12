Inchiesta 'plafoniere d'oro' per la nuova sede della Regione Puglia: assolti ingegnere e architetto

Sono stati assolti con formula piena dal gup del Tribunale di Bari l’ingegnere Domingo Sylos Labini e l’architetto Luigi Mirizzi, accusati di falso nell'ambito d'inchiesta sulle cosiddette 'plafoniere d'oro' della nuova sede del Consiglio Regionale pugliese in via Gentile a Bari.

Gli investigatori avevano accusato i professionisti di falso ideologico e truffa aggravata per un presunto 'incremento' di costi aggiuntivi non dovuti rispetto a un prezzo iniziale. Il gup ha accolto le richieste della difesa.

Sull'assoluzione è intervenuto il presidente della Regione, Michele Emiliano: "Esprimo la mia soddisfazione per la assoluzione con formula piena dell’Ingegnere Domingo Sylos Labini e dell’Architetto Luigi Mirizzi da ogni accusa relativa alle cd. Plafoniere d’oro della nuova sede del Consiglio Regionale. Dopo anni di sofferenze e di ingiusta compromissione della loro immagine professionale e personale la Magistratura ha restituito ai due professionisti l’onore e la serenità. Avendo personalmente rivisto ogni loro atto sapevo che nulla di illecito o dannoso era accaduto. Mi dispiace che l’ingegner Antonio Pulli sia deceduto prima di vedere questa giornata e senza ottenere in vita la giustizia cui aveva diritto. Questa vicenda, nata da una denuncia di una consigliera regionale che riteneva in questo modo di aver scoperto chissà quale malaffare a costo di ledere anche l’immagine della Regione Puglia, accusata di non avere adeguatamente vigilato, insegna la necessità di non strumentalizzare a fini politici la normale dinamica delle procedure e di evitare, prima delle sentenze, di ritenere la colpevolezza di persone che hanno realizzato in pochi anni un’opera pubblica che ha ridato dignità all’assemblea regionale della Puglia e consentito il risparmio di decine di milioni di euro di fitti passivi, realizzando una sede istituzionale a basso consumo energetico che ha diminuito in modo significativo le emissioni di CO2” ha concluso Emiliano.