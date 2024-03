Inchiesta tangenti, l'ex dirigente della Protezione Civile regionale Lerario condannato a 5 anni e 4 mesi

L'ex dirigente della Protezione Civile della Puglia, Mario Lerario, è stato condannato a una pena di 5 anni e 4 mesi dal gup del Tribunale di Bari con l'accusa di corruzione. Lo riporta l'Ansa.

Nell'ambito dello stesso procedimento è stata inflitta una pena di 4 anni all'imprenditore Antonio Illuzzi. Rinviato a giudizio, invece, l'ex funzionario della Regione, Antonio Mercurio, accusato di abuso d'ufficio. In base alle indagini dell Procura di Bari, Illuzzi avrebbe pagato a Lerario in due occasioni tangenti per complessivi 35mila euro per conseguire l'affidamento di appalti della sezione Provveditorato-Economato della Regione Puglia per un valore di 2,2 milioni di euro, tra il 2019 e il 2021. Appalti, per gli inquirenti, affidati senza rispettare la normativa vigente.