Inchiesta voto di scambio: oggi gli interrogatori di garanzia di Donatelli e Cataldo

E' il giorno degli interrogatori di garanzia per Antonio Donatelli, sindaco di Triggiano, e Alessandro Cataldo, marito dell'ex assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, ai domiciliari dallo scorso 4 aprile nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale.

Cataldo e Donatelli sono arrivati questa mattina in tribunale di Bari. Il legale di Donatelli, Giuseppe Modesti, come riporta l'Ansa, ha annunciato che il proprio assistito risponderà alle domande del gip. In seguito alla misura cautelare cui è stato sottoposto, Donatelli, con provvedimento della Prefettura, è stato venerdì scorso sospeso dall'incarico di sindaco.

Secondo le accuse, il presunto 'sistema' per la compravendita di voti avrebbe funzionato in occasione delle elezioni comunali di Triggiano del 2021 (che portarono alla riconferma di Donatelli), ma anche in occasione delle Amministrative a Grumo del 2020 e a Bari nel 2019 (quando Maurodinoia fu eletta in Consiglio comunale con 'Sud al centro', raccogliendo oltre 6mila preferenze). Gli indagati sono in tutto 72, tra cui anche la stessa Anita Maurodinoia, che dopo aver appreso delle indagini a suo carico si è dimessa dall'incarico di assessora, lasciando anche il Pd. L'inchiesta riguarderebbe anche le Regionali del 2020, quando Maurodinoia (in corsa con il Partito democratico) fu eletta con quasi 20mila voti.