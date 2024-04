Inchiesta voto di scambio, Donatelli si dimette da sindaco di Triggiano. Il legale: "Estraneo alle accuse"

"Non ha potuto disconoscere ovviamente che conosceva Cataldo e De Francesco ma era totalmente all'oscuro di qualunque reato commesso da questi due o da altri, premesso che bisogna ancora dimostrare che questi abbiano commesso dei reati". Comunque ha affermato "la sua totale estraneità". A parlare, secodo quanto riporta l'AdnKronos, è l'avvocato Beppe Modesti, legale di Antonio Donatelli, ormai ex sindaco di Triggiano, in provincia di Bari, sottoposto agli arresti domiciliari giovedì scorso per presunta corruzione elettorale, parlando con i giornalisti al termine dell'interrogatorio di garanzia svoltosi in Procura. Donatelli, nella giornata di oggi, ha rassegnato le sue dimissioni da primo cittadino.

L'inchiesta della Procura ha portato, giovedì scorso, a 8 arresti, a vario titolo, per un'associazione finalizzata alla “corruzione elettorale”, attraverso un meccanismo illecito che sarebbe stato attuato in occasione delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Grumo Appula, e del 3 e 4 ottobre 2021 nel comune di Triggiano.

Oltre a Donatelli, ai domiciliari è finito anche Alessandro Cataldo (detto Sandrino), marito dell'assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, e referente del movimento politico 'Sud al centro'. Nel corso dell'operazione, è stata eseguita una perquisizione anche a carico della stessa Maurodinoia, che figura tra gli indagati e che ha rassegnato le proprie dimissioni.

"In realtà dal punto di vista processuale non c'è nessuna prova schiacciante che possa andare nella direzione della sua colpevolezza", ha aggiunto il legale di Donatelli. Oggi è previsto l'interrogatorio di garanzia, sempre nella sede del Tribunale e della Procura di Bari in via Dioguardi, di Sandro Cataldo, marito dell'assessora regionale ai trasporti Anita Maurodinoia, anche lui ai domiciliari.