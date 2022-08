Ciclista in coma dopo caduta in gara 'under 23': operato dai chirurghi del Policlinico, è fuori pericolo

È fuori pericolo Salvatore Luca De Robbio, il ciclista arrivato al Policlinico di Bari lo scorso 2 agosto in 'codice rosso', dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente a Canosa di Puglia. L'atleta under 23, vittima di una caduta durante la gara ciclistica 'Coppa San Sabino' era stato trasportato nell'ospedale barese: le sue condizioni, erano apparse subito gravi. I medici avevano così deciso per mantenerlo in coma farmacologico, attendendo il momento più opportuno per compiere un delicato intervento maxillofacciale.

L'équipe medica del Policlinico è riuscita ad effettuare l'operazione chirurgica ed a stabilizzare le condizioni del giovane, sciogliendo così la prognosi sulle sue condizioni di salute. "L’intervento è riuscito perfettamente - comunica in un post sulla sua pagina facebook il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio - Interrotta la fase sedativa, il ragazzo sarà trasferito nella giornata di domani in un altro reparto, così da poter iniziare il percorso riabilitativo".