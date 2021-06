Monopoli, ubriaco alla guida si scontra con un'altra auto all'incrocio: le immagini dell'impatto

L'impatto violento è stato ripreso dalle telecamere in zona, che hanno ripreso l'incidente avvenuto tra due auto a un incrocio di viale Aldo Moro. Fortunatamente non si è trasformato in una tragedia per i cinque occupanti - tra cui un minorenne - dei due veicoli, il sinistro avvenuto il 15 maggio scorso a Monopoli. Le immagini sono state diffuse dalla polizia locale, che sopraggiunta sul posto, ha scoperto che l'autista dell'auto, un neopatentato, aveva un livello alcolico in corpo superiore alla media. Il giovane è stato denunciato

"L’invito accorato è ad essere più responsabili alla guida e ad evitare comportamenti pericolosi, quali la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, l’utilizzo del cellulare senza sistemi a viva voce o per chattare sui social oppure di non indossare la cintura di sicurezza - spiega il comandante della Locale di Monopoli, Michele Cassano - dall’inizio dell’anno, il nostro impegno per il rispetto delle regole, a salvaguardia delle vita delle persone, è stato costante e si è tradotto in 378 contestazioni per guida senza cintura e per l’uso improprio dello smartphone, con la conseguente decurtazione di complessivi 3780 punti dalle patenti dei distratti trasgressori. Per ridurre gli incidenti stradali, serve la collaborazione di tutti".