Tragedia funivia sul lago Maggiore, marito e moglie originari di Bari tra le vittime

Roberta Pistolato, medico di 40 anni, e Angelo Vito Gasparro, 45 anni, erano entrambi originari di Bari e vivevano a Piacenza: erano in gita sul lago per festeggiare il compleanno della donna

C'è purtroppo anche una coppia originaria di Bari tra le vittime del terribile incidente verificatosi in mattinata alla funivia del Mottarone, a Stresa, in Piemonte. Si tratta di Roberta Pistolato, 40 anni, e Angelo Vito Gasparro di 45 anni: entrambi originari di Bari, erano residenti a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.

I due si trovavano a bordo della cabina della funivia del Mottarone che è precipitata nei boschi, a circa 300 metri dalla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore dal Lago d'Orta, dopo la rottura di un cavo portante. Quattordici persone hanno perso la vita: nel tardo pomeriggio è deceduto anche uno dei due bambini trasportati in gravi condizioni in ospedale a Torino.

Come riporta Il Piacenza, è stata proprio la famiglia barese della donna, al corrente del fatto che la 40enne si trovasse in quella zona insieme al marito, a segnalare che dalle 11 non si avevano più sue notizie, e che non rispondeva più al cellulare. Pare infatti che la coppia avesse deciso di festeggiare il compleanno di lei, che ricorreva oggi, con una gita sul Lago Maggiore. Roberta Pistolato aveva di recente concluso gli studi in medicina, e lavorava come guardia medica all'Asl di Piacenza.