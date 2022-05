Precipita da un'altezza di cinque metri, muore operaio 42enne

Sarebbe caduto da una cesta elevatrice, precipitando da un'altezza di cinque metri. Un operaio 42enne, originario di Putignano, è morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto a Porto Viro, in provincia di Rovigo.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava effettuando alcuni lavori per una ditta esterna nel cantiere di ristrutturazione di un negozio, quando per cause in corso di accertamento è precipitato al suolo. Soccorso e trasportato in ospedale dal 118, è successivamente deceduto per le ferite riportate. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine per ricostruire con esattezza l'accaduto,