Morto a 17 anni dopo caduta con la moto: nel tratto dell'incidente "marcati dislivelli" sull'asfalto

Il tratto di corso Alcide De Gasperi in cui si è verificato l'incidente costato la vita al 17enne Matteo Cappelluti presenterebbe, in conseguenza dei lavori effettuati di recente, diversi dislivelli, di 3,6 centimetri in media, e imperfezioni molto marcate. Lo riporta l'Ansa, riferendo quanto appreso in merito al sopralluogo effettuato questa mattina nel tratto di strada posto sotto sequestro dopo il sinistro avvenuto giovedì scorso. Il 17enne, che si stava recando a scuola in moto, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo: è morto il giorno dopo in ospedale.

Il sopralluogo, come riporta ancora l'agenzia di stampa, si è svolto questa mattina per circa due ore alla presenza della pm Luisiana Di Vittorio, che coordina le indagini, di due consulenti nominati dalla Procura e di consulenti e legali della famiglia della vittima e degli indagati per omicidio stradale, ovvero i direttori dei lavori delle imprese che nella strada hanno svolto lavori per conto di Acquedotto pugliese ed Enel).

Nella giornata di domani potrebbe tenersi un nuovo esame attraverso la tecnologia Laser Scanner: un accertamento richiesto dalla famiglia Cappelluti e su cui deciderà la pm. Nei prossimi giorni, riporta ancora l'Ansa, le parti si ritroveranno per esaminare la moto del 17enne, ancora sotto sequestro.

(Immagine di repertorio)