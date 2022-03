Motociclista barese morto in Irpinia dopo un incidente: avviata raccolta fondi per sostenere la famiglia

Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Francesco Scattarelli, il 47enne motociclista barese morto in un incidente avvenuto sabato scorso sulla Statale 90 a Savignano Irpino, in provincia di Avellino. Ad annunciare l'iniziativa, a BariToday, gli amici del 47enne che hanno anche creato un gruppo Facebook con tutte le informazioni necessarie per procedere alla raccolta. Già donate oltre 12mila euro per sostenere i familiari di Scattarelli che ha lasciato una moglie e due figli.

Scattarelli, appassionato di moto, era a capo del gruppo S3B Adventure, che raccoglieva migliaia di iscritti e bikers da tutta Italia. Sabato, alla chiesa di San Marco nel quartiere Japigia di Bari, si svolgerà un momento di commemorazione per ricordare il 47enne, al quale prenderanno parte decine di motociclisti.