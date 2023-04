Papà travolto da una moto e ucciso mentre attraversava il lungomare di Santo Spirito: condannato 20enne

Un giovane di 20 anni, Antonio Cassano, è stato condannato a 6 anni di reclusione poiché ritenuto responsabile della morte del 47enne Gaetano De Felice, travolto mentre transitava sulle strisce pedonali del lungomare Cristoforo Colombo a Santo Spirito, alla periferia nord di Bari. Cassano è accusato di Omicidio Stradale. L'episodio si verificò nella serata tra il 29 e il 30 luglio del 2022

Il 47enne era stato investito da una moto mentre aveva in braccio suo figlio di 6 anni: il piccolo è stato protetto dal padre che però non ce l'ha fatta. La condanna è stata emessa dal gup di Bari, Alfredo Ferraro, dopo un processo celebrato con rito abbreviato. Accolta la richiesta del pm della Procura di Bari, Giuseppe Dentamaro, che aveva chiesto una condanna a 6 anni per Cassano.