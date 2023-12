Operaio 51enne morto in incidente nel porto di Bari, proclamato sciopero

Si chiamava Angelo Rossini e aveva 51 anni l'operaio morto sabato 30 dicembre in un incidente avvenuto nel porto di Bari. L'uomo, secondo prime ricostruzioni, sarebbe stato investito da un mezzo di sollevamento in retromarcia durante delle attività di movimentazione contaneir. Rossini lascia moglie e due figlie.

In seguito all'incidente mortale costato la vita al 51enne, i sindacati Filt Cgil Puglia, Fit Cisl Puglia e Uiltrasporti Puglia, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata di oggi, 31 dicembre. "Si continua a morire nei porti di tutta Italia - rilevano i sindacati in una nota congiunta - L’operatività nel porto di Bari è ad alto rischio per via degli spazi esigui sui piazzali. Più volte tale condizione è stata denunciata dalle Organizzazioni Sindacali". "Le istituzioni tutte - conclude la nota - devono interrogarsi seriamente su quali possano essere le misure più efficaci per evitare tali tragedie e rendere più sicuro il lavoro portuale".

Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti personale dello Spesal, della capitaneria di porto e dell'autorità portuale e la Polmare. Il magistrato inquirente, come riporta l'Ansa, ha disposto il sequestro del macchinario.