Incidente sul lavoro nel porto di Bari, operaio muore travolto da un mezzo meccanico

Un operaio è morto nel pomeriggio di oggi, sabato 30 dicembre, nel porto di Bari. L'uomo, secondo prime informazioni, sarebbe stato travolto da un mezzo meccanico in manovra. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di frontiera, e personale dello Spesal, che ha avviato indagini sull'accaduto.

In una nota congiunta, i sindacati Fit-Cisl, UilTrasporti, Filt Cgil Puglia, in seguito all'incidente mortale, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata del 31 dicembre.