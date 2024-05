I medici hanno definito le prognosi di 7 e 30 giorni per le due 14enni investite ieri in viale Lazio, nel quartiere San Paolo di Bari. Dopo l'incidente, le due minorenni sono state soccorse da personale del 118. Sul posto sono anche intervenit gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.