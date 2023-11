Diciassettenne morto dopo la caduta dalla moto in corso De Gasperi, la famiglia autorizza la donazione degli organi

Si è concluso nel pomeriggio di oggi il prelievo di organi e tessuti del 17enne Matteo Cappelluti, vittima di un incidente in moto il 16 novembre a Bari e deceduto ieri nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Di Venere.

"La famiglia del ragazzo ha dato il consenso alla donazione degli organi, pur in un momento di profondo dolore, come atto di generosità e solidarietà, rispettando lo spirito e l’animo del loro congiunto e dando esempio di grande civiltà" scrive in una nota l'Asl Bari che "ringrazia la famiglia ed è vicina al suo immenso dolore".

"La Direzione generale ringrazia, a tutti i livelli, gli operatori sanitari dell’Ospedale Di Venere che hanno permesso di portare a termine la procedura di donazione, a partire dall’équipe di Rianimazione e sala operatoria, i medici consulenti, l’équipe dei laboratori e della Radiologia, i medici della Direzione medica, gli operatori dei trasporti e i colleghi instancabili del Centro Regionale Trapianti Puglia - scrive l'Asl - Il dono prima di tutto e lo sforzo congiunto di tante professionalità hanno dato una speranza di vita migliore ai pazienti in lista di attesa per un trapianto".