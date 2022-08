Contromano sulla provinciale alla guida di un ciclomotore, bloccato 70enne

Aveva imboccato contromano la provinciale 231, nel tratto tra Bari e Corato, e ignaro della segnaletica viaggiava sul senso opposto di marcia, sulla corsia di sorpasso. L'uomo, un 70enne, non si era accorto del grande pericolo che stava correndo: ad accorgersi di lui sono stati tre agenti della Polizia metropolitana, che si trovavano in servizio sulla corsia opposta per controlli finalizzati alla sicurezza stradale.

Gli agenti hanno fatto rallentare immediatamente il traffico; uno di loro ha scavalcato il new jersey e fermato un autoveicolo per riuscire a raggiungere il mezzo che nel frattempo continuava la sua marcia contromano.

Uno volta fermatosi il conducente del ciclomotore, 70 anni, residente a Milano e in vacanza a Margherita di Savoia, ha spiegato che si stava recando a Bari da alcuni amici e di non essersi reso conto di aver imboccato la strada contromano. L’uomo è stato sanzionato.