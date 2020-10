Forte impatto tra due auto a Noicattaro: feriti gravi in ospedale

Due persone ricoverate in codice rosso in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto in serata a Noicattaro. L'impatto tra le due auto, guidate da un ragazzo del '92 e una donna del '51, è avvenuto nei pressi dello stabilimento Divella. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno estratto i due feriti dalle lamiere delle auto, fortemente danneggiate nello scontro. Rilievi in corso degli agenti della polizia locale di Noicattaro, diretta da Andrea Lucatorto, per ricostruire la dinamica dell'incidente. "I veicoli sono stati sequestrati per i controlli.

