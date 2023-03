Impatto auto-moto sulla Statale 84: morto centauro 52enne

Dopo l'impatto con l'auto che procedeva in senso opposto, è stato sbalzato dalla sua moto e per lui non c'è stato più niente da fare. È morto così nel pomeriggio, sulla strada statale 84 che collega Adelfia e Rutigliano, un 52enne.

Il motociclista era già deceduto all'arrivo dei soccorsi, allertati dal conducente dell'auto, rimasto illeso dall'incidente. Sul posto anche la polizia locale di Adelfia e i carabinieri.