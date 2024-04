Poliziotti baresi scongiurano tragedia sulla A14: messi in salvo feriti in un incidente stradale

Intorno alle 9 del 16 aprile scorso, sulla A14 in agro di Foggia, cinque poliziotti in forza al reparto prevenzione crimine 'Puglia centrale' di Bari, di rientro dalla provincia di Foggia dove nella notte avevano eseguito una ordinanza di custodia cautelare, si sono imbattuti in un incidente stradale mentre nel frattempo transitavano numerosi veicoli e mezzi pesanti ad alta velocità.

I poliziotti hanno notato un furgone incidentato fermo sulla corsia di sorpasso e un autocarro con carrello che occupava sia la corsia d'emergenza che quella di marcia. Oltre ai pezzi di lamiera, legno e chiodi, c'erano due persone ferite, in stato confusionale sulla carreggiata e un altro uomo, "in evidente pericolo di vita", con la gamba che perdeva sangue bloccata tra le lamiere contorte del mezzo fermo sulla corsia di sorpasso.

Il Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia ha chiesto al Questore di Bari Giovanni Signor e al dirigente del Reparto Antonio Perrone, di valutare la straordinaria attività espressa dagli agenti e di premiarli, atteso che "hanno affrontato la morte che si stava "divertendo" con le vite dei tre malcapitati nel sinistro e con le loro".

Lo Snap evidenzia il lavoro di squadra dei poliziotti, che hanno mostrato "indubbie e non comuni capacità professionali miste a sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione, grazie alle quali, si è evitato che la morte l'avesse vinta".

E ancora, si legge, "si sono adoperati in maniera tempestiva ed impeccabile riuscendo a porre in sicurezza uomini e mezzi, e, nel contempo, evitando che altri automobilisti potessero porre a rischio la propria e l'altrui incolumità nel giungere sul luogo del sinistro".

Per il sindacato soltanto il tempestivo intervento degli agenti - "che hanno spostato i mezzi, prestato ai feriti le prime cure ed allertato con celerità e ogni dovizia la "macchina" dei soccorsi facendo giungere in loco il personale del 118, elisoccorso e vigili del fuoco, ha evitato il peggio".