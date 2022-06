Terribile incidente sull'A14: auto finisce fuori strada, muoiono padre e figlia

Tragico impatto nella notte sull'autostrada A14, tra San Severo e Foggia. Un uomo e una giovane donna, padre e figlia di 56 e 26 anni, sono morti in un incidente che ha coinvolto due auto.

In corso di accertamento la dinamica dell'accaduto: i due, come riporta Foggiatoday, sarebbero finiti fuori strada in un canale lungo la carreggiata in seguito a un tamponamento con un altro mezzo. Originarie del Brindisino, le due vittime risiedevano a Cassano delle Murge ed erano in viaggio di rientro da Milano.

Sul posto, oltre a polizia stradale e tecnici di Autostrade, sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e anche l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare. La ragazza è morta sul colpo, mentre il padre è deceduto durante il trasporto in ospedale.