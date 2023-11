Scontro tra auto sulla provinciale tra Acquaviva e Santeramo: muore infermiera del Miulli

Nella giornata di ieri era rimasta coinvolta in un incidente avvenuto sulla provinciale 127, che collega Acquaviva e Santeramo. La donna, una infermiera 55enne in servizio all'ospedale Miulli, purtroppo non ce l'ha fatta: è deceduta oggi per le gravi ferite riportate.

Secondo quanto emerso finora, la donna era alla guida della sua auto e si stava recando al lavoro quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'altra vettura, sui cui viaggiavano un uomo e sua figlia, rimasti anch'essi feriti. Le condizioni della 55enne erano da subito apparse molto gravi.