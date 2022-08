Auto con tre ragazzi a bordo finisce fuori strada tra Adelfia e Valenzano, muore il 19enne Vincenzo De Toma

Viaggiavano a bordo di una Panda sulla provinciale che collega Adelfia a Valenzano quando, per cause in corso di accertamento, l'auto è finita fuori strada. Nell'incidente, avvenuto nella tarda serata di giovedì, 4 agosto, sono rimasti coinvolti tre ragazzi. Per uno di loro, il 19enne Vincenzo De Toma, non c'è stato nulla da fare: il giovane, che viaggiava a bordo dell'auo come passeggero, è morto. Ferito, in maniera grave, un altro dei ragazzi, un 18enne, mentre un terzo amico 20enne ha riportato solo lievi lesioni.

Tantissimi in queste ore sui social i messaggi di cordoglio per la morte del 19enne, originario di Adelfia, e di vicinanza alla famiglia del ragazzo.

Non si è trattato dell'unico incidente mortale verificatosi questa notte. Sulla statale 16, a Bari, un uomo di 47 anni ha perso la vita nello scontro tra due auto, mentre si recava al lavoro.