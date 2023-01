Forte vento su Bari, albero cade sulla strada e colpisce auto in transito: paura sul lungomare, due feriti lievi

Un albero è caduto questa sera in corso Vittorio Veneto a Bari, finendo sulla strada e colpendo un'auto che era in quel momento in transito sul lungomare. E' accaduto intorno alle 20, all'altezza del Park&Ride.

Momenti di paura per i due occupanti della vettura, che fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti agenti dela Polizia locale e vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza della strada e la rimozione dell'albero, probabilmente abbattuto dal forte vento che in queste ore ha sferzato la città.