Incidente alle porte di Alberobello, scontro tra due auto: feriti i conducenti

Grave incidente nella tarda serata di ieri, lunedì 26 settembre, alle porte di Alberobello. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate: a rimanere feriti, i conducenti delle due auto, di 54 e 25 anni, soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale in codice rosso.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, si è reso necessario l'arrivo dei vigili del fuoco. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.