Incidente mortale nel Barese: scontro fra tre auto ad Alberobello, perde la vita 65enne. Quattro feriti: anche un bambino

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 5 marzo, sulla statale 172 Alberobello-Putignano. Un uomo di 65 anni, di Martina Franca, ha perso la vita in seguito ad uno scontro che ha coinvolto tre auto, avvenuto alle porte della città dei Trulli.

Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Monopoli, l'uomo, alla guida di una delle vetture coinvolte, una Fiat Panda, è deceduto in serata a causa delle gravi ferite riportate. Altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza in diversi ospedali. Tra queste, la moglie del 65enne, le cui condizioni sarebbero gravi, e un bambino di sette anni, che viaggiava a bordo di un'altra delle altre auto coinvolte, ferito in maniera non grave. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Accertamenti sono in corso per ricostruire le cause dell'impatto e l'esatta dinamica dell'accaduto: sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Alberobello.

(Foto Vivilastrada.it)