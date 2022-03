Incidente nel Barese, scontro tra auto sulla statale 172: due feriti gravi

Grave incidente questa mattina, intorno alle 9.30, sulla statale 172 tra Putignano e Alberobello. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Nel violento impatto, due persone sono rimaste gravemente ferite.

Sul posto, per i soccorsi, oltre al personale del 118, si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Putignano. Intervenute anche le forze dell'ordine e personale Anas, per la gestione della viabilità e il ripristino della percorribilità della strada. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, il tratto interessato è stato chiuso e il transito veicolare è stato deviato verso la provinciale 81.

(foto di repertorio)