"Una tragedia che ci sconvolge": madre e figlia morte in incidente, Altamura si stringe nel dolore

"Un fatto che ci sconvolge. Le parole vacillano e vengono meno di fronte a tragedie così grandi": così scrive su facebook la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, in un post di cordoglio per la scomparsa di due concittadine, la professoressa Francesca Maria Natale e la figlia undicenne Nicole Lorusso, vittime del drammatico incidente avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Laterza, nel Tarantino. Le due vittime erano originarie di Altamura, la comunità cittadina si è così stretta nel dolore e nella commozione per la perdita di una madre, cinquantaduenne docente di sostegno, e della sua piccola figliola.

"Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra comunità, rivolgo a nome della città e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie - continua la sindaca Melodia - Il nostro pensiero è rivolto a loro, madre e figlia, con silenzio, rispetto ed enorme tristezza". Fra le tante testimonianze di vicinanza al dolore, prevalgono i sentimenti di tristezza e disperazione per il tragico evento: "La piccola Nicole era amichetta di scuola di mio figlio, tutto ciò è straziante" si legge in un commento al post.

La professoressa Natale era conosciuta ed apprezzata nella comunità altamurana per le sue alte qualità morali: "Era una persona splendida, mi mancherà tantissimo" scrive una donna. Molti chiedono un gesto significativo dell'intera comunità scossa: "Secondo me ci dovrebbe essere lutto cittadino", propone un utente.