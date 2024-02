Auto finisce fuori strada e si ribalta: muore una 20enne nel Barese, due ragazzi feriti

Tragico incidente intorno alle 5 di oggi, domenica 4 febbraio, sulla statale 96, in territorio di Altamura. Una ragazza di 20 anni, originaria della cittadina murgiana, ha perso la vita dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava come passeggera è finita fuori strada, ribaltandosi.

La giovane, come riporta l'Adnkronos, si trovava a bordo di una vettura condotta da un coetaneo, in compagnia di un altro passeggero. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori carreggiata. Secondo prime ricostruzioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Per la 20enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati vani. Feriti gli altri due ragazzi coinvolti, le cui condizioni non sarebbero comunque gravi.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono giunti i carabinieri di Altamura cui sono affidati gli accertamenti del caso.