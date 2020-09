Travolta da una bicicletta: donna investita e ferita in pieno centro a Bari

Un'anziana è stata investita da una bici in via Melo, nel centro di Bari, all'altezza dell'incrocio con via Davanzati. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, immortalato da alcuni cittadini con un video in cui si denuncia l'attesa "di 10 minuti" per l'arrivo di un'ambulanza che poi ha prestato i soccorsi alla donna, riversa e praticamente immobile sull'asfalto. Al momento non si conoscono dettagli sulle condizioni della vittima.

Sul posto sono giunte anche pattuglie della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dello scontro.