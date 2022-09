Incidente in viale Unità d'Italia a Bari: investita una donna

Incidente questa mattina in viale Unità d'Italia. Un'anziana è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale: non si conoscono al momento dettagli sulle sue condizioni. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia locale. Ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato.