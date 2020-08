Passa col rosso e non si ferma all'alt dei vigili: scatta folle inseguimento, giovane si schianta contro distributore di benzina

Ha prima sorpassato i veicoli fermi al semaforo, quindi è passato col rosso e poi non si è fermato all'alt della Polizia Locale: è accaduto ieri sera attorno alle 20 in via Fanelli, nelle vicinanze dell'intersezione con via Vela, in direzione Valenzano. Protagonista un 22enne alla guida di una Mini Cooper, con il quale è poi scattato un inseguimento da parte dei vigili, uno dei quali ha rischiato di essere investito dalla vettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La fuga è terminata all'interno di un distributore di carburanti dove il giovane è andato a sbattere con la vettura. Il 22enne, risultato negativo all'etilometro, non ha subito lesioni: danni importanti, invece, per l'auto e l'impianto di carburanti: dobrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Per lui anche le sanzioni a causa del superamento di veicoli fermi al semaforo, dell'attraversalemento con il rosso e dell'inottemperanza all'invito a fermarsi da parte della Polizia Locale, con 19 punti in meno sulla patente e la sospensione della licenza di guida da 1 a 3 mesi. Il veicolo è stato restituito al suo proprietario, ovvero il padre del giovane.