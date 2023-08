Scontro tra auto e camion sulla provinciale: 28enne muore dopo cinque giorni in ospedale

Lo scorso 25 agosto era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla provinciale che collega Cassano ad Acquaviva. E' morto dopo cinque giorni di ricovero in ospedale Giacomo Ardito, 28 anni.

Il giovane era alla guida della sua auto che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente con un camion, a pochi chilometri da Acquaviva. Dopo l'impatto il 28enne di Cassano era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Miuli di Acquaviva, dove è deceduto nelle scorse ore.