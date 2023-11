Auto finisce fuori strada e si schianta contro il guardrail: muore uomo nel Barese

Incidente mortale, nella tarda serata di ieri, sulla provinciale 231 nel Barese, tra Bitonto e Terlizzi. A perdere la vita un uomo di 53 anni, originario di Andria, finito fuori strada con la sua auto.

Da chiarire le cause del sinistro mortale: l'uomo, che sarebbe stato solo a bordo del veicolo, per ragioni in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo terminando la corsa contro il guardrail. Inutili si sono rivelati, purtroppo, i soccorsi del 118. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Bitonto. Tra le possibili ipotesi al vaglio, anche quella del malore.