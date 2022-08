Incidente sulla provinciale Mola-Conversano, auto finisce fuori strada: ferite cinque donne

Cinque donne sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 agosto, sulla provinciale che collega Mola a Conversano.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 14.30, la vettura a bordo della quale viaggiavano è finita fuori strada. Secondo quanto emerso finora, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Le occupanti - tre donne di circa trent'anni e due cinquantenni - sono state soccorse dal 118 e trasportate, in codice rosso, in diversi ospedali. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone ferite.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monopoli.