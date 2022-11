Auto finisce fuori strada e si ribalta all'alba sulla ss16: passeggeri non feriti gravemente

Incidente nella mattinata sulla strada statale 16: intorno alle 5 un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata mentre percorreva la tangenziale in direzione nord, nei pressi dello svincolo per Torre a mare. Gli agenti della locale hanno individuato il veicolo intorno alle 8 - poiché nessuno aveva segnalato la presenza del mezzo fuori dalla carreggiata - e hanno proceduto con il recupero, supportati dai tecnici dell'Anas e dai vigili del fuoco.

Il conducente e il passeggero del mezzo fortunatamente non erano rimasti feriti gravemente. Sono in corso gli accertamenti da parte della Locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.