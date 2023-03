Auto in fiamme sulla statale 16 all'altezza di Japigia: Vigili del Fuoco in azione allo svincolo 'Caldarola'

Momenti di paura questa mattina sulla Statale 16 di Bari, all'altezza dell'Uscita di via Caldarola: un'automobilista che percorreva il tratto della strada 'tangenziale' cittadina, in direzione Sud, ha dovuto arrestare la propria vettura da cui uscivano fiamme. Il veicolo è stato parcheggiato ai bordi della carreggiata, mentre le fiamme divampavano dalla carrozzeria. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che sta provvedendo a spegnere il principio d'incendio. Al momento non si segnalano rallentamenti al traffico sul tratto di statale 16 coinvolto.