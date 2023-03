Scontro tra auto e monopattino in via De Giosa, ferita donna. Conducente della vettura si allontana dopo l'impatto: rintracciata 

Dopo l'impatto della sua auto con un monopattino, si era allontanata senza fermarsi. La conducente della vettura, però, dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì in via De Giosa, è stata rintracciata dalla Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi. A bordo del monopattino una donna di 35 anni, rimasta ferita: ha riportato lesioni non gravi, ma comunque con una prognosi di venti giorni.

Gli agenti sono riusciti a risalire alla targa dell'automobile attraverso l'incrocio di immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona, e alle informazioni raccolte sul luogo dell'impatto nell'immediatezza dei fatti. Per accertare con esattezza la dinamica dell'accaduto sono in corso indagini di polizia giudiziaria e stradale.