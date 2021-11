Due pedoni investiti da un'auto a Poggiofranco: trasportati in ospedale con codice rosso, sono in prognosi riservata

Due persone sono rimaste ferite dopo essere state investite da un'auto, nella serata di domenica, in via Matarrese, nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'episodio si è verificato attorno alle 20. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto assieme a personale dell'Aci..

I due passanti sono stati assistiti dal 118 e quindi trasportati in ospedale dove attualmente si trovano in prognosi riservata. Il conducente dell'auto si è fermato dopo lo schianto per i soccorsi: sottoposto ad alcoltest è risultato negativo. L'uomo, secondo fonti della Polizia Locale, è attualmente indagato. Il veicolo è stato sequestrato.