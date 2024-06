Il centauro è stato soccorso da personale del 118 ed è stato quindi trasportato in ospedale con codice rosso. La Polizia Locale è intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità.

Un motociclista è rimasto ferito, nella giornata del 27 giugno, a seguito di un incidente avvenuto nel quartiere Palese di Bari. Lo scontro, verificatosi in via Nazionale, ha visto coinvolti una moto e un'auto.

Il motociclista è stato soccorso da personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità

Incidente in via Nazionale a Palese: scontro tra auto e moto, un ferito in codice rosso