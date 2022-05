Incidente tra moto e auto in via Crispi: impatto violento, grave centauro 35enne

Un violento impatto tra una moto e un'auto si è verificato ieri sera in via Crispi, nelle vicinanze del ponte Adriatico di Bari. Ad avere la peggio è stato un motociclista 35enne ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Da chiarire la dinamica dello scontro, il quale ha provocato ingenti danni ai veicoli coinvolti. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato e personale del 118 che ha prestato i soccorsi.