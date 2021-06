Auto si schianta contro il guardrail sull'autostrada A14: conducente di un'auto trasportato in ospedale

Una persona è rimasta ferita, nel primo pomeriggio, a seguito di un incidente avvenuto sull'Autostrada A14 all'altezza dello svincolo di Bari Sud, in direzione Taranto. La vettura si sarebbe ribaltata, per cause non ancora accertate, per poi schiantarsi contro il guardrail.

Il conducente, soccorso da personale del 118, è stato trasportato al Policlinico di Bari. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto pattuglie della Polizia Stradale e i vigili del fuoco. Nessuna particolare conseguenza per il traffico veicolare.

(foto di repertorio)