Drammatico schianto a Monopoli: una donna perde la vita, due feriti gravi

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a circa 3 chilometri da Monopoli, sulla strada per Castellana Grotte. La donna sarebbe stata a bordo di un'auto che si sarebbe ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Nell'incidente sono rimaste ferite altre 3 persone, sono state ricoverate nell'ospedale di Monopoli e nel Policlinico di Bari. Fra i feriti, due verserebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale, i vigili del fuoco ed il personale del 118.