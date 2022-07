Perde il controllo e l'auto si ribalta sulla Sp 32: tre giovani trasportati in ospedale in codice rosso

Automobilista perde il controllo dell'auto, forse per la gran velocità, e il mezzo si ribalta. L'episodio è avvenuto intorno alle 13 sulla Provinciale 32. Il conducente e i due passeggeri, tutti e tre giovani di Castellana Grotte, sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo ribaltato e sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118 intervenuta sul posto. I paramedici li hanno trasportati in ospedale (due presso il nosocomio di Monopoli e uno presso il presidio ospedaliero di Acquaviva delle Fonti, in codice rosso), ma - come riportato dal Comune di Castellana Grotte - non sarebbero ora in pericolo di vita. "L’appello che mi sento di rivolgere, non solo ai ragazzi ma a tutti gli automobilisti, - le parole del neoeletto sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti - è quello di esser premurosi quando ci si mette alla guida di un veicolo. Il caldo torrido e la voglia d’estate possono involontariamente giocare brutti scherzi. Giovani lo siamo stati tutti e chi più o chi meno abbiamo corso dei rischi. Se alcuni di noi sono ancora qui, oggi, a poterlo raccontare, lo si deve solo alla benevolenza del fato".